acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 12 febbraio 2020

Milan, la rassegna stampa del 12 febbraio 2020

LEÃO CHIAMATO A UNA SVOLTA (Gazzetta dello Sport)

Rebić ora avanti, ma è rebus futuro. Con la Juve resta favorito il croato, che è al Milan in prestito biennale senza diritto di acquisto definitivo. Il Club è al lavoro per inserire la possibilità di riscattarlo. In ogni caso Ibra ci sarà, titolare domani sera a San Siro in Coppa Italia.

IBRA NON SI TOCCA (Corriere dello Sport)

Le scelte contro i bianconeri: ballottaggio tra Leão e Rebić, con Bonaventura pronto. Rebus Çalhanoğlu. Il Milan deve ripartire dal primo tempo del Derby, dopo aver perso una partita senza quasi reagire. I rossoneri contro la Juve dovranno riuscire a muoversi in sincronia per 90 minuti e non solo per 45.

A CACCIA DEL RISCATTO (Tuttosport)

Domani sera annunciati quasi 70mila spettatori, Pioli contro la Juve non cambia modulo: pochi ritocchi rispetto al Derby. Rebić insidiato da Bonaventura e Leão, Calabria in campo al posto di Conti squalificato, al centro della difesa Musacchio o Kjær con Romagnoli.

IBRA: “RABBIA? SE PERDI IL DERBY…” (Gazzetta dello Sport)

Tapiro d’oro per lo svedese. Il Derby perso in rimonta (nonostante gol e assist) è valso a Zlatan Ibrahimović il Tapiro di Striscia: “Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati, ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio“.

PIOLI E IL DIAVOLO DI COPPA (Corriere dello Sport)

Contro la Juventus domani scenderà in campo la migliore squadra possibile, dall’eventuale accesso alle coppe europee dipendono le strategie del Club per la prossima stagione. La Coppa Italia diventa un traguardo a cui puntare forte. Altro test per il Milan che ha ancora margini per salvare la stagione.

A SAN SIRO DYBALA CON RAMSEY (Tuttosport)

Alla vigilia di Milan-Juventus, è tornato in gruppo Danilo. A San Siro sarà titolare Gigi Buffon. Per il resto, possibilità di impiego per Dybala dopo due panchine di fila in campionato. Chance in vista anche per Daniele Rugani in coppia con Bonucci in difesa e per Aaron Ramsey sulla trequarti.

70MILA SPETTATORI PER IBRA CONTRO CR7 (Leggo)

Una sfida nella sfida, domani sera a San Siro. Ovvero: Ibrahimović contro Cristiano Ronaldo, “nemici” storici da una vita. Attesi tra l’altro oltre 70mila spettatori. Zlatan ad una domanda su Cristiano aveva risposto nei mesi scorsi: “Io conosco solo il Ronaldo brasiliano…“.

LA COPPA ITALIA ORA PIACE A TUTTI (Gazzetta dello Sport)

Tra oggi e domani si celebra l’andata di due Semifinali lussuose di Coppa Italia. Non è più una coppetta. Milan e Napoli guardano alla Coppa Italia come a un prezioso sbocco per l’Europa, date le difficoltà di arrivarci via campionato. Una finale di Coppa sarebbe molto importante anche per Pioli.

ANSALDI PRENOTA IL MILAN (Tuttosport)

L’esterno Ansaldi tornerà titolare contro il Milan. Quasi pronti per lunedì sera a San Siro anche Zaza e Baselli: per prudenza hanno saltato soltanto la partitella. Il recupero di De Silvestri, invece, a causa di una lieve distorsione alla caviglia, non è ancora sicuro.

GALLIANI JUNIOR AL NOTTINGHAM FOREST (Corriere dello Sport)

C’è un Galliani oltre la Manica. Si chiama Adrian, fa il centrocampista ed è nipote di Adriano, storico a.d. del Milan. Dopo la trafila nel Watford e un’esperienza nel Reading, Adrian è stato messo sotto contratto dal Nottingham Forest in Seconda divisione inglese.

