acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 11 giugno 2021

11 giugno 2021

Milan, la rassegna stampa del 11 giugno 2021.

Tratto da sito ufficiale del Milan

MANI LIBERE PER IL MILAN (Gazzetta dello Sport)

Il Milan aspetta di conoscere l'esatta rilevanza dell'offerta per Rafael Leão in arrivo dall'Inghilterra. A breve un nuovo appuntamento fra Jorge Mendes da una parte, Maldini e Massara dall'altra. Çalhanoğlu invece attende l'evoluzione dell'Europeo per fare la propria scelta. Il Milan si starebbe convincendo a tenersi le mani libere.

GIGIO-ÇALHA NIENTE SEGRETI (Corriere dello Sport)

Dal 2017 sono compagni di squadra nel Milan: l'uno specializzato nelle punizioni, l'altro a pararle. Una gara nella gara, i due giocatori si conoscono bene. Da loro dipendono i destini di Italia e Turchia. Çalhanoğlu: "Nel mio futuro c'è il Milan. Parlerò sempre prima con i rossoneri".

IL GINOCCHIO DI ZLATAN (Gazzetta dello Sport)

Ibrahimović è a poco più che a metà strada del percorso conservativo indicato lo scorso 15 maggio dal dottor Musahl. Il Milan aspetterà l'esito finale del trattamento, previsto per fine giugno. Siamo nel campo delle ipotesi e solo allora potranno essere fatte ulteriori valutazioni.

ULTIMA CURVA (Corriere dello Sport)

C'è ottimismo in casa rossonera per il colpo. Milan-Giroud: il Chelsea ha esercitato il rinnovo ma la punta può sempre liberarsi accordandosi con un club estero. Giroud sembra convinto di cambiare aria dopo gli Europei. Il Chelsea avrebbe promesso al giocatore di liberarlo in caso di offerte dall'estero.

CACCIA APERTA AL TREQUARTISTA (Tuttosport)

Da giorni arrivano indicazioni di una possibile accelerazione per Amine Adli del Tolosa, per il quale sarebbe pronta una proposta da 10 milioni bonus inclusi. Per il resto non va accantonata la pur complicata operazione Ziyech, mentre c'è ottimismo sul ritorno di Brahim Díaz.

E LAXALT SALUTA (Tuttosport)

È arrivato il tempo dei saluti tra Diego Laxalt e il Milan. Il giocatore, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Celtic Glasgow, starebbe per accasarsi alla Dinamo Mosca. Pare che l'operazione possa chiudersi per una cifra vicina ai 3,5 milioni più bonus. Una soluzione che soddisferebbe il Milan.

RAFAEL LEÃO VUOLE REGALARSI IL MILAN (Leggo)

Rafael Leão ieri ha spento 22 candeline. Compleanno festeggiato in famiglia prima, con gli amici più cari poi. Il ragazzo ha bisogno di continuità, di crescere senza troppa pressione. Leão vorrebbe ancora restare a Milanello e dimostrare in questa sua terza stagione di essere cambiato e maturato.

CONTATTI CON IL MILAN PER JUNIOR FIRPO (AS)

Barcellona e Milan hanno aperto una negoziazione per Junior Firpo, esterno sinistro classe 1996. Non è la prima volta che il club rossoneri si interessa al giocatore nato nella Repubblica Dominicana. Nelle gestioni tecniche di Valverde, Setién e Koeman c'è stato poco minutaggio per l'alternativa a Jordi Alba.

MARCO SIMONE: "CONOSCO QUEI DUE" (Gazzetta dello Sport)

Marco Simone ha giocato con Giovanni Stroppa nuovo allenatore del Monza e con Pippo Inzaghi nuovo allenatore del Brescia. Le parole dell'ex giocatore: "Tifo per loro, vadano in A nel segno del Milan. A Pippo è importante che venga costruita una squadra competitiva. Il Monza ci riproverà senza schizofrenie di mercato".

DJORDJEVIC COME IBRAHIMOVIĆ (Gazzetta dello Sport)

Un passaggio in moto per Sasha, allenatore della Virtus Bologna. Ma non per il Festival di Sanremo, come capitò all'asso del Milan. Il coach Djordjevic era rimasto imbottigliato nel traffico nel centro di Bologna poco prima di gara-3 dei Playoff di basket contro Milano. Un tifoso in scooter gli ha dato il provvidenziale passaggio.