Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 10 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di venerdì 9 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa del 10 settembre 2021

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

PIOLI MIGLIORA I GIOCATORI (Gazzetta dello Sport)

Da ottobre 2019 Stefano Pioli si è seduto in panchina 90 volte, con 50 vittorie, 24 pareggi e 16 sconfitte, 168 gol fatti, 100 subiti. Ma c'è dell'altro: i giocatori che sono cresciuti dentro il Milan di Pioli oggi sono molto più preziosi, e costosi, rispetto a quando sono arrivati: Theo, Calabria, Kessie, Rebić.

COLOMBO E LA DEDICA A BATISTUTA (Gazzetta dello Sport)

Lorenzo Colombo e il primo gol da dedicare a Batistuta. L'attaccante della Spal è cresciuto nel Milan con l'argentino come modello. Decisivo Lorenzo Colombo in azione con la maglia dell'Under 21: suo il gol che decide la gara col Montenegro. Colombo è cresciuto nel settore giovanile del Milan: una trafila a suon di gol.

COLOMBO IN RAMPA DI LANCIO (Tuttosport)

L'Under 21 di Paolo Nicolato potrebbe essere la palestra giusta per il centravanti del futuro della nazionale italiana, per il dopo Immobile e Belotti. Raspadori e Scamacca sono i primi profili che Roberto Mancini ha già inserito nel suo gruppo, ma il trittico rappresentato da Lorenzo Colombo, Lorenzo Lucca e Kelvin Yeboah profuma di potenziale ad alto tasso esplosivo.

IBRA AFFAMATO (Corriere dello Sport)

La condizione c'è: in questi casi sarebbe meglio non forzare ma Ibrahimović è un tipo che sa anche gestirsi. I campi di Milanello alle prese con il vero Zlatan, durante la pausa. Milan per il momento orfano di Giroud e alle porte di una fase delicata. Che si apre con la Lazio, per poi proseguire contro Liverpool e Juve. Ibra si candida con la solita disinvoltura.

IBRA CERCA DUE PARTITE DA TITOLARE (Tuttosport)

L'ipotesi di Rebić falso centravanti contro la Lazio non è ancora tramontata del tutto. Gli allenamenti di oggi, domani e sabato diraderanno le nubi attorno a questo dubbio mentre il resto della formazione sembra essere praticamente fatto, con il ritorno di Franck Kessie dal primo minuto al fianco di uno tra Tonali e Bennacer

MILAN, IL MIX GIUSTO (Tuttosport)

Intervista a Clarence Seedorf: "Con Maldini ci sentiamo ogni tanto. Il Milan è in buone mani, il dna di ogni club può essere passato solo da chi l'ha vissuto. Il Milan sta costruendo qualcosa di solido, le scelte sono chiare e poi il mix giovani-vecchi lo considero sempre fondamentale. Paolo la vede uguale".

VISMARA, PIOLI IN VISITA (Il Giorno)

Nella giornata di ieri Stefano Pioli in compagnia del suo staff si è recato al Centro Sportivo Vismara per una visita al settore giovanile rossonero. L'incontro è durato due ore. Accolto dal responsabile del settore giovanile Angelo Carbone, Pioli ha salutato e incitato le squadre impegnate sui campi per i rispettivi allenamenti.

IL MONZA COME IL MILAN (Gazzetta dello Sport)

Bel gesto del Monza verso i tifosi. Dopo le critiche sul caro biglietti, la decisione, caldeggiata da Adriano Galliani, di ridurre i prezzi: la curva scende a 12,50 euro, la tribuna laterale a 25 e la centrale a 50. A proposito dell'ad biancorosso: il nipote Adrian è andato all'Olympiakos.

BIGLIETTI CHAMPIONS, NUOVI PREZZI IN ARRIVO (Corriere dello Sport)

Nelle prossime ore il Milan al più tardi entro domani comunicherà le modifiche relative ai biglietti per le partite di Champions League. Il Club ha bloccato la vendita. Nel frattempo non si placa la passione del popolo rossonero. Si va verso il tutto esaurito, per la ripresa del campionato.

SAN SIRO E MESSIAS (Repubblica)

San Siro resterà, cambierà e nel quartiere intorno che cosa nascerà? Ma tutte queste domande, forse non ce le faremmo se non ci fossero storie come quella di Junior Messias, che approda in un Milan che sogna lo scudetto. Queste sono le storie dei singoli che ancora adesso fanno sì che il calcio dei miliardi abbia ancora una speranza: eri fattorino, sei il campione.