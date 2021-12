acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 1 dicembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 3 dicembre 2021.

Milan, la rassegna stampa del 3 dicembre 2021

"Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità".

KJÆR, LA FORZA DEL DESTINO (Tuttosport)

Nel dramma sportivo che sta vivendo in questo momento Simon Kjær, oggi sotto i ferri per capire quali legamenti si sono lesionati nell'infortunio di Marassi, c'è subito un segnale di speranza nelle notizie che invece riguardano Christian Eriksen, per la prima volta immortalato in un allenamento su un campo da calcio.

KJÆR-ERIKSEN DESTINI INCROCIATI (Repubblica)

I destini di Simon Kjær e di Christian Eriksen si sono uniti in un istante, in quel 12 giugno. Kjær era stato il diaframma che aveva tenuto il compagno attaccato alla vita. Meno di duecento giorni dopo, Eriksen è tornato ad allenarsi. Proprio quando sul lettino di un ospedale è finito il suo salvatore. Kjær sarà operato oggi.

KJÆR, CHE BOTTA… (Gazzetta dello Sport)

Kjær ha riportato danni sia al legamento crociato del ginocchio sinistro che al collaterale. Per dare una prognosi esatta bisogna aspettare l'operazione. Per il futuro bisogna attendere anche il risultato di martedì, perché un Milan dentro o fuori dall'Europa non è la stessa cosa e non ha logicamente le stesse necessità di organico.

ALLARME INFORTUNI(Gazzetta dello Sport)

Il calendario a ritmi forsennati causa traumi e guai muscolari: anche Juve e Atalanta pagano un tributo pesante, Inter quasi immune. Il Milan è la squadra che paga il tributo più consistente in termini di partite saltate dai suoi giocatori per infortunio. Il Napoli dopo Osimhen, ha perso Anguissa, Fabián Ruiz e Koulibaly.

LO SCUDETTO SI GIOCA IN INFERMERIA (Corriere della Sera)

È il campionato degli infortuni. Il Milan ha subito l'incidente più brutto, perché il capitano senza fascia Kjær a Genova si è procurato un danno serissimo ai legamenti; il Napoli ha perso il fenomenale Koulibaly. I campioni cadono come mosche, la corsa verso il titolo è quasi una lotta di sopravvivenza.

MILAN, TUTTO SU TOMORI E ROMAGNOLI (Corriere dello Sport)

Domani il Milan ritrova Romagnoli, che con il Genoa non c'era perché ha scontato un turno di squalifica. Gabbia è l'altro centrale di Pioli: ne restano tre in tutto, tenendo conto di un Kalulu che in questo momento deve rimpiazzare Calabria a destra. Il reparto più sofferente è quindi la difesa.

IL MAGNIFICO QUARANTENNE EGUAGLIA IBRA (Corriere dello Sport)

II messaggio celebrativo della Lega Serie A suona piuttosto eloquente. "Non ci sono parole per descrivere il Re". Allegare il video della punizione di Ibrahimović al Genoa rende l'idea: uno splendido quarantenne sta facendo le fortune del Milan. Ha eguagliato Inzaghi a 73 gol rossoneri ma ancora non gli basta.

IL MILAN HA IL SUO MESSIAS (Tuttosport)

Non più meteora, ma certezza. Tutto ciò passa attraverso un utilizzo più continuo, una nuova fiducia. I tempi nei quali a Milanello, appena acquistato, ci si chiedeva quanto fosse indietro, nella preparazione, sono ormai alle spalle. A Messias sono bastate cinque presenze per diventare il 5° miglior marcatore stagionale dei rossoneri.

COSMI SU MESSIAS: "VISTO?" (Il Giornale)

Intervista a Serse Cosmi su Messias: "Prima di settimana scorsa non aveva mai giocato. Era infortunato e leggevo critiche assurde, per fortuna a pensarla come me c'erano anche due grandi dirigenti come Maldini e Massara, che hanno avuto il coraggio di puntare su Messias e ora si godono un grande giocatore. Segnare 3 gol in meno di 300 minuti giocati è tanta roba!"

NUOVO STADIO, IL SINDACO "PASSA LA PALLA" (Il Giornale)

"Io sul nuovo stadio di San Siro ho fatto la mia parte, ho fatto rispettare la procedura. Adesso credo che debbano essere anche le squadre a convincere i nostalgici del Meazza, e chi è contro l'idea ne deve parlare più con le squadre che con me. Io sono un po' in mezzo". Sono le parole con cui il sindaco Sala prova a sfilarsi dal match tra Milan-Inter e il comitato "Sì Meazza" che minaccia ricorsi.