acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 24 novembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 24 novembre 2021.

"Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità".

Buone notizie dall'infermeria, il portiere si sta già allenando in gruppo, utilizzando anche il polso operato. Da un momento all'altro potrebbe tornare in campo.

È tornato in sede ieri l'AD milanista che ha indirizzato un video messaggio ai dipendenti: "Vorrei ringraziarvi dal profondo del cuore. In questo periodo ho imparato cos'è la famiglia Milan".

A Natale si concluderà il girone d'andata. Il Milan avrà in casa lo scontro diretto con il Napoli, ma occhio all'insidia Sassuolo dopo la trasferta di Madrid: la squadra di Dionisi sa essere pericolosa anche in trasferta.

Il primato è messo a rischio anche da un dato che non migliora rispetto al passato: già 35 i ko in questa stagione. Maignan ha reso il doppio rispetto a Tătărușanu e urge Tomori.

"Io al Milan? Sono pronto". Il centrocampista portoghese del Lille è uno dei possibili obiettivi del Milan per il mercato di gennaio nel caso in cui dovesse partire in anticipo Kessie.

Si sta lavorando per rendere convocabile l'attaccante italobrasiliano per la Nazionale di Mancini. Per lui la chance più grande, per il club il passaggio a comunitario e per Mancini una opzione in più.