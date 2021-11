acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 15 novembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 15 novembre 2021.

Milan, la rassegna stampa del 15 novembre 2021

CALABRIA, È STIRAMENTO (Gazzetta dello Sport)

Verso la ripresa del campionato: stiramento per Calabria, dentro Florenzi o Kalulu. Per il guaio al polpaccio tempi da stabilire, serve prudenza. KO anche Ballo-Touré. Accertamenti successivi chiariranno quante partite Calabria sarà costretto a saltare delle nove che il Milan affronterà da qui alla pausa di Natale.

NEI PIEDI DI TONALI: SANDRO È PRONTO (Gazzetta dello Sport)

Dentro Tonali contro la Svizzera e l'Italia è subito cambiata: manovra più ampia, movimenti orizzontali, verticalizzazioni, recuperi, tackle, velocità. Come nel Milan. Impossibile pensare di fare a meno dell'ex Under 21 nella battaglia di stasera a Belfast. Dice Mancini: "È in condizione, può giocare dal primo minuto".

AMBROSINI: "TONALI SI SENTE SICURO" (Gazzetta dello Sport)

Massimo Ambrosini, l'ex rossonero su Tonali: "La sua maturazione fisica e psicologica è evidente, ha piena coscienza di se. È in un momento di consapevolezza assoluto, venerdì è entrato con un piglio forte e sicuro". Ambrosini è diventato un pilastro del Milan dopo un giro in provincia, a Vicenza: Tonali è partito da Brescia per imporsi a San Siro.

TĂTĂRUŞANU CRESCE (Corriere dello Sport)

Con il rigore parato nel Derby è cambiato pure l'umore dei tifosi: Tătăruşanu cresce, a Firenze per il balzo. Ha vinto Io scetticismo attorno al Milan: adesso Pioli può attendere il ritorno di Maignan senza timori. Il 35enne rumeno ha giocato dal 2014 al 2017 con la Viola al Franchi che ne battezzò l'esordio italiano.

FIORENTINA, JACK D'ASSALTO (Corriere dello Sport)

Jack Bonaventura inizia la "sua" settimana speciale, diversa da tutte le altre anche se il ghiaccio è stato rotto la passata stagione. Arriva il Milan, che per il centrocampista viola significa una parte di vita e un pezzo di cuore. I numeri parlano di sei anni, 184 partite e 35 gol in rossonero. Sono cifre che tradotte in sentimenti raccontano molto.

BALLO-TOURÉ OUT (Tuttosport)

Anche dal ritiro del Senegal non giungono buone notizie: Fodé Ballo-Touré, infatti, è stato costretto a saltare le partite della sua Nazionale contro Togo e Congo a causa di problemi muscolari. Stefano Pioli riprenderà domani la preparazione in vista della trasferta di sabato sera a Firenze.

ABBRACCIO KJÆR-ERIKSEN (Tuttosport)

Abbraccio Kjær-Eriksen nel ritiro della Nazionale, dopo la grande paura. Ieri ha fatto il giro del web l'abbraccio, nel ritiro della nazionale, di Eriksen con Kjær, l'amico-compagno che è stato fondamentale per salvargli la vita il 12 giugno all'Europeo, durante la gara tra Danimarca e Finlandia.

I CAMPIONI DI DOMANI ALLA MENSA DEI POVERI (Il Giorno)

"Insieme si vince. Soprattutto quando si sperimenta che servire gli altri è cosa da Campioni". È lo slogan del Centro Sportivo Italiano di Milano per l'iniziativa di oggi in collaborazione con Inter, Milan, Monza, PowerVolley, Olimpia e Rugby Parabiago: 12 ragazzi serviranno come "volontari" al refettorio della Caritas Ambrosiana.

RENATO SANCHES, MILAN IN POLE (Gazzetta dello Sport)

E se finisse come con Mike Maignan? Il nazionale portoghese Renato Sanches è sotto i fari del Milan e come il portiere rossonero, suo ex compagno al Lilla, ha il contratto in scadenza tra poco più di un anno e si sta guardando intorno per cercare una nuova base di lancio per la sua carriera. Il corteggiamento milanista lo lusinga.

VOLANO LE RAGAZZE DI GANZ (Il Giorno)

Cinque vittorie su altrettante trasferte e 50° successo in Serie A per il Milan, che risolve la pratica nel primo tempo: la squadra di Ganz ha risposto a Juventus e Sassuolo. La partita sul campo del Pomigliano si chiude nel primo quarto d'ora, grazie alle reti di Grimshaw all'8' e di Linda Tucceri Cimini al 15'.