Abbonamenti: via alla vendita per il girone di ritorno

MILANO – Ecco cosa riporta il sito ufficiale AC MILAN: “Dal 19 gennaio, per Milan-Udinese, al 24 maggio, giorno in cui Milan-Cagliari chiuderà il campionato. Il girone di ritorno si avvicina e con esso anche la vendita degli abbonamenti dedicati alla seconda parte di stagione. Da oggi, 9 dicembre, i tifosi rossoneri potranno abbonarsi per il girone di ritorno su abbonamenti.acmilan.com.

Un’opportunità imperdibile per aggiudicarsi con certezza e al miglior prezzo (a partire da 17€ ciascuna) un posto a San Siro per le 10 partite del girone di ritorno, tra le quali spiccano le attesissime sfide contro Roma e Juventus, momenti cruciali in cui i ragazzi di Mister Pioli avranno bisogno di tutto il calore del pubblico rossonero”.