Abate: “Vi svelo il segreto di Ibrahimovic. Bellissimo allenare”

Ecco le parole dell'ex terzino del Milan Ignazio Abate al canale Twitch ufficiale del Milan.

Sul lavoro del mister: “Bellissimo. Questa esperienza sta andando oltre le mie aspettative e non pensavo che mi potesse prendere così tanto. Lavorare con i ragazzi è la cosa più bella per iniziare, sono come un libro aperto, ti danno tutto”

Sul rapporto con i suoi ragazzi: “Non mi piace parlare di me e mettere in mezzo il mio passato. I ragazzi devo sbagliare ed avere il tempo per crescere. Solo così un calciatore si forma”

Sui consigli che darebbe ad un giovane calciatore: “Ora sono cambiate un po’ di cose. Viviamo in un mondo virtuale che da attenzione a cose futili. Guardano social e hanno sempre il telefono in mano. Questo li rendi più svegli dei ragazzini del passato ma perdono un po’ la realtà delle cose. Per fare il calciatore, come tutti i lavori, serve ambizione e serietà. Si è sottoposti a continui giudizi e si deve crescere più in fretta. Dal punto di vista tecnico, il Settore Giovanile del Milan è veramente di prima fascia ma è a 15-16 anni che si forma la mentalità e la cattiveria. Ogni domenica troviamo sempre avversari che giocano la partita della vita, come succede alle grandi squadre. Per ora siamo imbattuti ma il nostro vero obiettivo è portare i ragazzi in Primavera e poi in Prima Squadra”