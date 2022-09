Milan Primavera, Abate: “Felice per la vittoria, dà morale ai ragazzi”

Mister Ignazio Abate ha commentato la vittoria del Milan Primavera, che ha trionfato ieri per 2-0 sul Cagliari.

Redazione Il Milanista

Il Milan Primavera ha vinto la partita di ieri contro il Cagliari per 2-0. Il successo rossonero è arrivato grazie alla punizione di Chaka Traorè e al raddoppio firmato da Jordan Longhi nel finale del match. Si tratta del secondo successo dei meneghini in campionato. I tre punti sono arrivati alla fine di una sfida molto complessa e difficile da gestire, dove però i ragazzi hanno dimostrato di avere coraggio e personalità. Questo trionfo è essenziale per il morale degli uomini di Abate, dopo le tre sconfitte rimediate nelle prime quattro giornate di campionato.

Proprio dei suoi giocatori ha parlato mister Ignazio Abate, intervistato dai canali ufficiali del club. Sul successo di ieri ha detto: "Felice per la vittoria, specialmente perché dà condizione e morale ai ragazzi. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, ma quando non porti a casa punti qualcosina manca. Sono felice del gruppo, della prestazione di oggi dove abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Abbiamo rischiato su palla inattiva in 2-3 occasioni: dobbiamo migliorare tantissimo. La squadra ha cercato sempre di dettare ritmo, ricorrere al proprio gioco, alla propria idea e hanno saputo soffrire. Nei primi 10 minuti del secondo tempo sono rimasti in piedi con ordine e qualità".

Sulle molte partite ravvicinate: "Impensabile giocando ogni 3 giorni di escludere qualcuno, sono tutti importanti e arriverà il momento per tutti, ci vuole pazienza. Abbiamo tanti ragazzi giovani che vanno inseriti nel momento giusto, senza bruciarli. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo: la palla scorreva che era una bellezza. Troppo fumosi negli ultimi 20 metri dove tiriamo troppo poco, mentre i primi minuti del secondo tempo il Cagliari ci ha messo in difficoltà. Abbiamo difeso con ordine, rabbia e tendendo le distanze giusto. L'abbiamo interpretata bene, ma abbiamo tanto da migliorare anche se il lavoro non ci spaventa; siamo giovani e bisogna dare tempo, sono felicissimo dell'intensità che ci stiamo mettendo".