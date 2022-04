Abatantuono: “Noi abbiamo un Uomo con la U maiuscola come Pioli”

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Diego Abatantuono ha risposto così alle domanda sulla rivalità per lo scudetto

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Diego Abatantuono ha risposto così alle domanda sulla rivalità per lo scudetto: "Il Milan ha avuto una sorta di spadroneggiamento sull’Inter per vent’anni grazie alla Champions League, poi loro hanno sviato con Mourinho e questo triplete che a quanto pare però non porta trofei extra. Tralasciando questo discorso, adesso è tutto da vedere come loro reagiranno. Inzaghi è bravo, la squadra è forte, e se non dovessero incappare in qualche altro passo falso la vedo dura per il mio Milan”.