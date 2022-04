A. Milan: “Contro il Bologna persi due punti, manca un po’ di cattiveria”

Intervenuto ai microfoni di 'RR', Alessandro Milan ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo il pareggio contro il Bologna.

Sul pareggio contro il Bologna : “Lo capisco lo smarrimento. Tutti noi abbiamo pensato che questa fosse la giornata perfetta per allungare su una delle due e ci ritroviamo ad aver perso due punti. A settembre nessuno avrebbe scommesso di vedere il Milan in questa posizione a questo punto della stagione”.

Se il Milan gioca poco da squadra: “Il calendario mi preoccupa meno. Il calendario ha dimostrato che per il Milan è più facile vincere a Napoli che contro il Bologna. Per questo mi preoccupa meno la trasferta di Torino che la partita contro il Genoa in casa. Questo dicono le statistiche. La sensazione è che, nonostante i tiri, la palla non sarebbe entrata mai”.