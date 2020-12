A maggio lo stesso infortunio per Ibrahimovic, ma alla gamba destra: 35 giorni dopo era già in campo

MILANO – L’infortunio al soleo del polpaccio non è una novità per Zlatan Ibrahimovic. Infatti a maggio l’attaccante rossonero ha subito lo stesso infortunio ma al polpaccio destro. Anche quella volta in allenamento. L’ex PSG e Manchester United recuperò in appena 35 giorni. Un dato che però non va analizzato delicatamente visto che non può essere rapportato al problema attuale. Per avere una data sul possibile rientro dello svedese bisognerà aspettare gli esami strumentali ai quali si sottoporrà nei prossimi giorni.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<