A. Conti: “Il Milan deve ripartire da Ibrahimovic”

Con o senza Maldini e Boban, il Milan dovrà farà di tutto per convincere Zlatan Ibrahimovic a restare a Milano. Ad esserne convinto il giornalista di Mediaset Alessio Conti che in un’intervista esclusiva a Milan News ha dichiarato: “Per quello che ha dato in questi due mesi io sicuramente ripartirei da lui, poiché andare a prendere un profilo di caratura maggiore è difficile e significherebbe andare sui top player mondiali che non sono nelle possibilità dei rossoneri in questo momento”.

“Ibra è un giocatore formato, talentuoso e con esperienza, e pur avendo 38 anni, è in grado di far crescere i compagni e accelerare gli allenamenti”, ha proseguito. “Se l’alternativa è un giocatore di fascia medio-bassa, chiaramente è meglio tenere lui. Lo svedese fa parte di quella categoria di campioni senza tempo come Totti o Mancini. Calciatori che devono decidere loro quando smettere perché anche a 40 anni sanno fare la differenza”.