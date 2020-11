8 curiosità per Lille-Milan

MILANO – Alle 18.55 il Milan affronterà il Lille per la quarta giornata di Europa League. In vista del match il sito del Milan, acmilan.com, ha pubblicato 8 curiosità sulla partita:

“Crocevia molto importante per i rossoneri in Europa League: contro il Lille, vincitore a San Siro e ora in testa al girone, il Milan cerca un successo per riprendersi la leadership e, soprattutto, per avvicinare il passaggio del turno. Una sfida molto attesa, a cui ci avviciniamo con alcune statistiche e curiosità, aspettando il calcio d’inizio.

1- Brahim Díaz (1.57 xG) è il giocatore del Milan con la miglior differenza tra gol realizzati ed Expected Goals in questa Europa League; l’attaccante spagnolo ha infatti realizzato quasi due gol in più rispetto al valore atteso in considerazione della qualità delle occasioni ricevute.

2- Tra i giocatori con almeno tre tiri tentati in questa Europa League, Brahim Díaz (67%) è quello con la miglior percentuale realizzativa dopo Manu (75%) del Ludogorets.

3- Brahim Díaz è il giocatore del Milan che conta più occasioni create (cinque) in questa Europa League.

4- Diogo Dalot è uno dei soli tre difensori ad aver realizzato almeno un gol e servito almeno un assist in questa Europa League (Foyth del Villareal e Tavernier del Rangers gli altri due).

5- Ismaël Bennacer (100%) è il giocatore del Milan con la miglior percentuale di dribbling riusciti, oltre ad essere il rossonero che ne conta di più in questa Europa League (nove).

6- Sandro Tonali è il primo giocatore italiano nato negli anni 2000 ad essere sceso in campo da titolare in un match tra Europa League e Champions League.

7- Brahim Díaz, Rade Krunić e Jens Petter Hauge hanno tutti segnato all’esordio europeo con il Milan (in casa del Celtic) – gli unici due giocatori rossoneri ad aver trovato il gol in entrambe le prime due trasferte in Europa League/Coppa UEFA (esclusi i preliminari) sono stati Pietro Paolo Virdis nel 1985 e Marco Simone nel 1995.

8- La prossima (contro il Lille) sarà la 50° presenza per Theo Hernández e Ismaël Bennacer con la maglia del Milan in tutte le competizioni.”