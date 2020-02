70 anni fa la prima partita di calcio in TV: il Milan strapazzò la Juve

70 anni fa la prima partita di calcio in TV

MILANO – Era il 5 febbraio del 1950 e, per il mondo del calcio, cominciava una nuova era destinata a sviluppi impressionanti culminati con le straordinarie vette attuali: quel giorno fu trasmessa la prima partita di calcio in televisione. La televisione aveva iniziato da pochi mesi la programmazione (a settembre dell’anno prima), dopo una breve fase di esperimenti nel 1939, interrotti dalla guerra

Era uno Juventus-Milan, di scena allo stadio Comunale del capoluogo sabaudo, trasmesso solo a Torino e dintorni perché solo lì erano installati i trasmettitori televisivi(gli studi di Corso Sempione a Milano sarebbero stati inaugurati solo nel 1952). Il match finì per 1-7 in favore dei rossoneri: dopo essere andato in svantaggio per il gol di Hansen, il Milan dei tre svedesi sommerge di reti i rivali con la tripletta di Nordahl e le reti in successione di Liedholm, Gren, Burini e Candiani. Con quella vittoria i rossoneri si avvicinarono ai bianconeri in classifica, ma questo ultimi riuscirono comunque a vincere lo Scudetto.

Carlo Bacarelli, compianto autore delle telecronaca di quella partita, raccontò: "C'era il problema tecnico di prolungare i cavi, facemmo due esperimenti: la sfilata di Carnevale in piazza Madama con le telecamere montate in alto sulle scale dei pompieri in modo da inquadrare via Po; la ripresa di Juventus-Milan, partita che si giocò in un pomeriggio di nebbia: vedevo figure vaghe, allora commentai guardando il monitor e mi accorsi che l'occhio elettronico è più sensibile di quello umano. Fu una grande scoperta, pose le basi della grammatica televisiva, il telecronista deve raccontare quello che vede sul monitor perché corrisponde a quello che vede il telespettatore. Il Milan vinse 7-1 e Parola, simbolo di fair-play, proprio nel giorno del debutto delle telecamere perse la testa: sferrò un calcione clamoroso a Nordahl che, incontenibile, lo stava facendo impazzire".