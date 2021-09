2 gol subiti, Milan saracinesca del campionato: la vera sorpresa…

Il Milan, insieme al Napoli, firma la migliore difesa del campionato dopo 5 giornate: solo due gol subiti.

Redazione Il Milanista

Il Milan viaggia spedito in campionato. 5 partite giocate, 4 vittorie ed un pareggio per i ragazzi guidati da Stefano Pioli. Solo il Napoli di Luciano Spalletti con uno splendido e perfetto filotto, ha fatto meglio. Ma dove risiedono i meriti di questo grande inizio? Pioli sicuramente ha sputo mettere insieme una squadra completa, umile e duttile. Dalla difesa all'attacco la squadra è unita e coesa verso il solo e singolo obiettivo di giornata.

L'ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA - Anche chi non gioca, per un motivo o per un altro, mostra sempre grande attaccamento alla maglia. L'immagine ad esempio dei calciatori rossoneri infortunati in panchina durante Milan-Venezia al primo gol di Brahim che sblocca la partita, è da vedere e rivedere. Un'esultanza quella, figlia di un credo imponente nelle proprie qualità e nelle proprie ambizioni scudetto.

I MIGLIORI CON IL NAPOLI, FRA LEADER E SORPRESE - Ma se vogliamo andare ancora più a fondo, numeri alla mano, il dato che maggiorente risalta è quello dei gol subiti. Solo due per la squadra di Stefano Pioli in questo inizio di stagione. In Serie A, nessuno ha fatto meglio dei rossoneri, solo il Napoli, attualmente capolista a punteggio pieno, ha gli stessi numeri difensivi del Diavolo. Il leader indiscusso del reparto è certamente Simon Kjaer, arrivato a gennaio 2020 con grande scetticismo e ora elemento fondamentale della squadra rossonera dentro e fuori dal campo. L'impatto di Fikayo Tomori è stato tanto impressionante quanto inaspettato. Da non sottovalutare poi che Stefano Pioli ha recuperato anche Alessio Romagnoli, il quale non aveva finito bene la scorsa annata, ma ora è tornato ad ottimi livelli.

LA NOTIZIA MIGLIORE - Ma la sorpresa maggiore, sempre secondo la Rosea, è la grande affidabilità che sta dando Mike Maignan. A lui ad inizio anno spettava il compito più arduo: non far rimpiangere Gigio Donnarumma e, per il momento, ci sta riuscendo alla grandissima. Insomma, addetti ai lavori e iifosi milanisti hanno impiegato davvero pochissimo tempo per capire quanto sia forte questo francese 25enne.