1996 collection: vi ricordate la maglia blu del Milan?

Nel comunicato del Milan si legge della mitica maglia blu. Quasi 26 anni fa i rossoneri la indossavano in campionato

“Stile, radici, appartenenza, vittorie e una visione sempre rivolta al futuro. Le maglie del Milan non sono solo un oggetto di culto per i tifosi, ma vengono riproposte come capo lifestyle adatto anche ai look più moderni. Il lancio della "hidden jersey" della nuova collezione vintage è all'insegna dell'innovazione e della passione capace di connettere ed emozionare i milioni di fan nel mondo: per l'occasione la maglia sbarca anche nel gaming e sarà protagonista su EA SPORTS FIFA 22, con la possibilità di riscattarla ed utilizzarla nella modalità FUT. Tutti gli appassionati rossoneri possono trovare la maglia blu di quella indimenticabile stagione anche negli store ufficiali AC Milan”.