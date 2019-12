17 dicembre 1989: Nacional battuto e Milan sul tetto del mondo

Milan, 30 anni fa la terza Coppa del Mondo

MILANO – Il 17 dicembre 1989 il Milan festeggiava la terza Coppa del Mondo della sua storia, grazie alla vittoria per 1 a 0 sul Nacional. A Tokyo fu una gara bloccata e bruttina, con la squadra di Arrigo Sacchi che la vinse solo negli ultimi istanti dei supplementari, per effetto della rete su calcio di punizione di Alberigo Evani, abilissimo a sorprendere il portiere avversario Renè Higuita.