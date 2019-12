17-12-1989, Milan sul tetto del mondo: il ricordo del tifoso Mino Sbano

17-12-1989, Milan sul tetto del mondo per la terza volta

MILANO – Pubblichiamo di seguito il racconto del tifoso milanista Mino Sbano, di Carovigno (BR). Nel suo post su Facebook, ha descritto tutta l’emozione a tinte rossonere vissuta 30 anni fa nel giorno della vittoria della terza Coppa del Mondo da parte del Milan.

“Sveglia ore 3.30: in diretta su Canale 5 il collegamento da Tokyo dove si gioca la finale della coppa Intercontinentale tra il Milan ed i fortissimi e scorbutici colombiani del Nacional Medellín di Higuita e Valderrama, ore 4.00 italiane.

La partita è molto dura, nervosa, poco spettacolare, piena zeppa di falli e contrasti, con un arbitro che la dirige all’inglese oltre i limiti di ogni regolamento; un Milan non al massimo prova comunque a creare qualcosa, ma i colombiani sono scesi in campo con l’unico obiettivo di difendere e colpire di rimessa.

La seguiamo insieme io e mio padre fino alla fine del primo tempo supplementare, quando lui spazientito mi lascia per andarsene a caccia con 2 suoi amici, dicendomi: “tanto oggi non va, la perdiamo, non c’è verso, queste partite quando il Milan non segna da subito le perde, andremo ai rigori e perderemo”!

Lui se ne va, io rimango lì da solo su una sedia nel soggiorno a un metro dal televisore, mi infilo la maglia rossonera e stringo tra le mani il crocifisso della prima comunione.

Avevo perso quasi la speranza, pochi minuti e sarebbero stati calci di rigore, lo scenario dipinto da mio padre si stava materializzando, quando dal nulla venne assegnato un calcio di punizione dal limite al Milan; una barriera insormontabile, impossibile anche immaginare di fare gol, ma Chicco la mise li, sotto tutti e alle spalle di tutti, fece passare quel pallone non sappiamo ancora da dove, una gioia incontenibile, un qualcosa di inenarrabile, che ti segna nel sangue, nell’anima, a vita!

Dopo pochi minuti il fischio finale: il Milan era campione del mondo!

Corsi sul terrazzo di casa come un pazzo, da solo, con la tromba, a gridare e cantare, con la maglia e la bandiera rossonera, alle 7.00 di un mattino freddissimo di dicembre!

Mio padre lo seppe al suo ritorno, perché non c’erano i cellulari e nella macchina vecchia con cui andavano a caccia lo stereo era rotto.

Solo trent'anni fa, era un altro calcio, quello vero, fatto solo di emozioni vere, tutta un'altra storia!".