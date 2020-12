Tonali e Rebic: Pioli deciderà solo dopo la rifinitura di domani

MILANO – In casa Milan ci sono ancora tanti dubbi in vista del match di domani sera. A cominciare dal possibile recupero di Tonali e Rebic. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, il tecnico rossonero Stefano Pioli scioglierà ogni possibile dubbio sui due dopo la rifinitura di domani mattina. L’inviato dell’emittente satellitare sottolinea che, qualora il croato non dovesse recuperato, verrà schierato nuovamente Rafael Leao come prima punta, autore di un’ottima prova contro il Sassuolo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<