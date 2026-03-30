Milan, Tommaso Turci sul futuro dei rossoneri

Al termine della sosta nazionali, il Milan sarà coinvolto nella sfida in trasferta contro il Napoli di Antonio Conte

Tommaso Turci ,giornalista di DAZN è intervenuto con alcune dichiarazioni e analisi sul momento che aspetterà il Milan al rientro dalla sosta.

Le dichiarazioni

Napoli-Milan, chi avrà la meglio sarà l’antagonista dell’Inter fino alla fine della stagione?

“È complicato affermare se Napoli o Milan potrà realmente rivaleggiare con l’Inter fino alla conclusione del campionato. Quello che è certo è che la prossima giornata, qualunque sia il risultato dei nerazzurri contro la Roma a San Siro, sarà cruciale per comprendere il valore delle squadre di Allegri e Conte. È fondamentale impegnarsi per rimanere in corsa in questo campionato, un singolo punto non avvantaggia nessuna delle due”.

Quale squadra vedi in vantaggio?

“È sicuramente una sfida aperta, un po’ per il fatto che il Napoli arriva da una serie di successi e risultati significativi, avendo recuperato anche elementi chiave e una rosa più ampia rispetto al passato. Ho notato nelle ultime partite un De Bruyne in ottima forma. Inoltre, la possibilità di alternare giocatori non solo all’inizio, ma anche durante il match ha aumentato il potenziale della squadra di Conte. Tuttavia, il Milan ha dimostrato in questa stagione di saper esaltare le proprie caratteristiche nelle partite importanti, quindi sarà sicuramente un incontro avvincente.

Nel bene o nel male, il tema Leao è sempre presente”.

Il futuro

Di cosa ha bisogno e quali passi dovrebbe intraprendere il Milan con lui nella prossima stagione?

“Credo che qualsiasi valutazione su Leao sarà effettuata dalla società al termine della stagione. Quest’anno ha faticato a mantenere una certa continuità fisica, poiché ha affrontato vari problemi che gli hanno impedito di esprimersi al meglio. C’è anche un aspetto tattico da considerare: sono dell’idea che Leao necessiti di spazi lungo le fasce, deve percepire il confine laterale e creare situazioni di superiorità avvalendosi delle sue qualità, quindi sarà importante comprendere qual è il suo ruolo, forse in un contesto futuro”.

Cosa pensi della coesistenza con Pulisic?

“Senza dubbio, ci sono aspetti che non hanno convinto completamente. Sia lui che Pulisic avrebbero bisogno di un centravanti fisico per esprimere al meglio il loro potenziale, un attaccante capace di giocare spalle alla porta e di attaccare gli spazi. È evidente che la presenza di un attaccante centrale può influenzare il modo in cui si presenta l’intera squadra. Penso che entrambi trarrebbero vantaggio dall’avere un attaccante con tali caratteristiche, che peraltro ritengo sia una delle mancanze di questo Milan. Ci sono vari giocatori che potrebbero migliorare la squadra. Ci sono diversi profili disponibili, e continuo a credere che un po’ di esperienza in alcuni reparti possa elevare ulteriormente la qualità. Quando si parla di giocatori di successo, abbiamo visto l’impatto che hanno avuto Rabiot e Modric in squadra: tutti gli altri hanno innalzato il loro livello. L’esperienza di giocatori di alto calibro, come nel caso di Modric e Rabiot, contribuisce a migliorare anche il livello collettivo. Soprattutto l’anno prossimo, con la Champions League in arrivo, è fondamentale avere profili di alta qualità”.

Su Allegri

Allegri ha fatto tutto il possibile quest’anno?

“Allegri ha svolto un lavoro eccellente da ogni punto di vista. Ricordiamo a che punto era la squadra l’estate scorsa e come sia riuscito a riorganizzare il gruppo. Ha portato ordine e organizzazione, non solo in campo ma anche al di fuori. Oggi la grande forza del Milan è quella di sapersi mantenere unito durante le partite, senza mai distaccarsi dalla competizione. Allegri merita grandissimi riconoscimenti per ciò che è stato ottenuto in questa stagione. “