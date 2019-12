Todibo, l’anti Lautaro Martinez è ad un passo dal Milan

Milan, le ultime su Todibo

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è ottimista sulla buona riuscita della trattativa che dovrebbe portare Jean-Clair Todibo al Milan. Il club di via Aldo Rossi, infatti, è molto fiducioso sulle ottime qualità (e potenzialità future) del classe 1999 francese: “La proprietà che ritrova la politica aziendale delle promesse da valorizzare e la dirigenza che ha già avuto modo di apprezzare Todibo all’opera: oltre il debutto in Champions, dove non ha sfigurato al cospetto di Lautaro Martinez, ha già giocato in due campionati europei, la Ligue 1 e la Liga spagnola. Giovane sì, ma d’esperienza. Anche la valutazione che ne ha dato il Barcellona dimostra le potenzialità del giocatore: Todibo è protetto da una clausola rescissoria di 150 milioni”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live