Todibo dice sì al Milan, ma i rossoneri aspettano: i dettagli

Milan, sì da Todibo ma…

MILANO – Jean-Clair Todibo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe disponibile ad un trasferimento al Milan, ma i rossoneri devono prima fare delle cessioni; è questo il sunto massimo della trattativa tra il club di via Aldo Rossi ed il Barcellona, avviata negli ultimi giorni a causa delle difficoltà dei rossoneri per arrivare a Merih Demiral della Juventus.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Todibo piace e ha già dato il suo ok al trasferimento, ma le disponibilità per il mercato di gennaio sono legate alle cessioni possibili di Ricardo Rodriguez, Kessie, magari Suso, ma per ora non ci sono novità concrete in questo senso. Il valore del cartellino si aggira sui 20 milioni di euro, nonostante la clausola rescissoria di 150 milioni; da scartare, per ora, l’ipotesi prestito. CLICCA QUI>Intanto, Cutrone si tatua il Milan: le foto del tatuaggio a tinte rossonere