Todibo al Milan, rossoneri infastiditi e trattativa congelata: il motivo

Todibo al Milan, le ultime

MILANO – Dopo che, negli ultimi giorni della settimana scorsa, il Milan aveva tentato l’affondo definitivo con il viaggio del ds rossonero Massara a Barcellona, Jean-Clair Todibo, in questo momento, si sta allontanando dal trasferimento sotto la Madonnina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i rossoneri non sono disposti ad accettare il prestito secco proposto dal Barcellona e sono infastiditi dalla volontà insindacabile del classe 1999 francese di sfruttare il Milan per poi tornare pronto in blaugrana. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live