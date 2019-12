Todibo al Milan, intesa vicina su soldi e formula: i dettagli

Todibo al Milan, le ultime

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è ottimista sulla buona riuscita della trattativa che dovrebbe portare Jean-Clair Todibo al Milan: “Milan e Barça si sono avvicinate all’intesa: venti milioni come stima dell’obbligo di riscatto sono sufficienti. Oltre a un iniziale prestito oneroso per trasferire a Milano Todibo già a gennaio. Manca ancora l’intesa con il giocatore, ma continua a rimanere intatta la fiducia: l’arrivo di Ibra non può che fare da ulteriore richiamo. Il muro del Barcellona è difficile da buttar giù: dietro a Piqué e Lenglet c’è un altro francese, Umtiti. Al Milan Todibo avrebbe invece la possibilità di inserirsi più in fretta: fisico, rapidità e piede destro sono perfetti per integrarsi con il mancino Romagnoli”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live