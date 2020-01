Theo Hernandez vale 50 milioni, l’agente: “Resta al Milan”

Milan, parla l’agente di Theo Hernandez

MILANO – Manuel Garcia Quillon, agente del terzino del Milan Theo Hernandez, si è così espresso al Corriere della Sera sul suo assistito: “Resterà dov’è, il Milan è il posto giusto per lui, Theo ha bisogno di crescere e adesso si trova nella squadra ideale per farlo”.

VALORE DI MERCATO – Le prestazioni super di Theo, d'altronde, hanno fatto schizzare il suo valore di mercato. Il club rossonero ha fatto un affarone: acquistato per 20 milioni di euro – su precisa indicazione di Paolo Maldini, che ha scommesso in prima persona sull'ex Real Madrid – oggi la sua valutazione è di 50 milioni di euro.