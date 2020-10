Tecca: “In un campionato così strano, Milan e Napoli possono lottare per lo scudetto”

MILANO – Il noto giornalista e commentatore di Sky Sport, Massimo Tecca, è intervenuto nel salotto dell’emittente satellitare per commentare la possibilità per Napoli e Milan di entrare nella lotta scudetto. Ecco le sue parole: “Napoli e Milan hanno strapazzato due delle migliori squadre del nostro campionato, si sono rapportate a squadre ritenute più forti e il modo in cui le hanno affrontare mi fa pensare che anche loro in un campionato così strano possano inserirsi nella lotta scudetto”.