Tatarusanu a DAZN: “Buone sensazioni e grandi aspettative. Donnarumma? Molto bravo!”

MILANO – Tatarusanu, neo acquisto del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

Sulla chiamata del Milan – “Sono stato molto contento. E’ normale essere orgogliosi quando una squadra così grande ti cerca. Hanno un passato glorioso e quindi è normale essere felici quando ricevi la chiamata di un club come questo.”

Sul Milan di Pioli – “Non è stato facile all’inizio per loro ma hanno dimostrato col tempi di essere una grande squadra e di stare benissimo. Le sensazioni sono buone e le aspettative sono grandi, il mister mette intensità in tutto quello che fa e quindi speriamo di continuare con questi risultati.”

Su Donnarumma – “E’ un portiere molto bravo, lo ha già dimostrato. Per me è importante che lui sia anche un bravo ragazzo, C’è una bella atmosfera nel gruppo dei portieri e questo è importante perché bisogna venire ogni giorno ad allenarsi insieme. Come ogni calciatore farò di tutto per giocare però sono consapevole che davanti a me c’è uno dei più forti portieri al mondo. Questo per me è uno stimolo per dare tutto e per diventare più forte e farmi trovare pronto quando il mister mi chiama”

Su Ibrahimovic – “E’ una persona molto esigente: chiede tanto ma anche lui dà tantissimo. Si fa sentire sul campo quando deve intervenire e questo mi piace”