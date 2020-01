Suso rompe con il Milan: le ultime news sulla sua cessione

Milan, Suso ha chiesto la cessione

MILANO – 45 minuti di faccia a faccia a Casa Milan, dopo aver guardato dalla panchina le ultime tre gare dei compagni rossoneri. Suso, presente ieri in sede, ha chiesto la cessione alla dirigenza del club di via Aldo Rossi: nel nuovo Milan Ibra-centrico, orientato sulle frequenze del 4-4-2, non c’è più spazio per l’andaluso, relegato ai margini del progetto perché ritenuto poco adattabile al ruolo di esterno di centrocampo e perché in calo rispetto ai suoi standard.

PRETENDENTI – La cessione, però, non sarà facile. Il Milan vorrebbe ricavarne una plusvalenza importante, anche se sarebbe disposto a fare uno sconto importante sui 40 milioni di euro di clausola rescissoria presente sul contratto dello spagnolo; come riporta La Gazzetta dello Sport, è "sempre più complessa la pista che porta alla Roma, sullo sfondo resta sempre il Siviglia di Monchi, grande estimatore di Suso. In ogni caso il destino di Jesus appare segnato: se arriveranno offerte all'altezza potrà partire; in caso contrario dovrà accettare un ruolo di secondo piano e aspettare giugno".