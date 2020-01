Speedy Ibra, a Cagliari più veloce di Leao e Castillejo: il dato

Speedy Ibra, il dato straordinario

MILANO – Nonostante abbia 38 anni suonati, Zlatan Ibrahimovic resta sempre un grandissimo campione e un grandissimo professionista. Lo ha dimostrato segnando e trascinando i compagni alla prima vittoria del 2020 in quel di Cagliari e, adesso, anche i numeri cominciano a dargli ragione. Secondo quanto riportato dalla Lega Calcio, lo svedese si issa al secondo posto per velocità nello sprint nel match della “Sardegna Arena”, secondo solo a Davide Calabria (che ha 15 anni in meno di lui).

FORMA FISICA OTTIMALE – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, "oltre la classe immensa e la personalità spiccata, i dubbi riguardavano la condizione atletica dello svedese, risolti altrettanto velocemente. Ibra ha giocato tutto il secondo tempo contro la Sampdoria e l'intera partita di Cagliari: anche la società, e non era una prudenza diplomatica, aveva individuato in metà gennaio il periodo giusto per rivedere il miglior Zlatan.". E invece lo svedese ha già sorpreso tutti: a lui si è così aggrappato tutto il Milan che ha subito ripreso la propria marcia: ora è con la stessa velocità del suo centravanti che dovrà risalire posizioni in classifica nel tentativo di recuperare la stagione.