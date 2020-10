SOCIAL – Ronaldinho: “Indossa la mascherina. Salva le vite”

MILANO – “Il mondo ha raggiunto il numero preoccupante di un milione di morti per Covid-19. Non possiamo farlo aumentare. Indossa una mascherina per il viso, segui le linee guida di protezione stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sostieni progetti a favore della cura e alla lotta al nuovo coronavirus. Puoi anche aiutare e salvare vite“. Questo il messaggio pubblicato da Ronaldinho sul proprio profilo Instagram. Sullo sfondo si vede anche una foto dell’ex Pallone d’Oro con la maglia rossonera. Ecco il post completo: