SOCIAL – La profezia di Mr Li: “Week end epico: il Milan dominerà”. E posta il cinguettio di Theo…

MILANO – L’ex proprietario del Milan Yonghong Li, nonostante i problemi avuti con il club, continuare ad essere un tifoso rossonero. I suoi post su Twitter sono tutti per la squadra di via Aldo Rossi. L’ultimo cinguettio è per il derby di sabato pomeriggio: “Partita epica in arrivo questo fine settimana. E il Milan dominerà“, il tutto retwittando il post di Theo Hernandez