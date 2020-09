MILANO – “Dagli spalti al campo“, questo il post su Twitter del fantasista ex Real Madrid Brahim Diaz al debutto in Serie A. Il neo rossonero, in prestito dai blancos, ha aggiunto anche delle foto: la prima è lui da bambino con la maglia rossonera mentre visitava San Siro, la seconda è un fotomontaggio (al momento la Curva Sud è vuota) di lui con la maglia rossonera all’esordio nel suo nuovo stadio. Ecco il post completo: