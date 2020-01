MILANO – Con un post sul proprio profilo Twitter Asmir Begovic ha espresso tutta la sua gioia per il suo arrivo al Milan. Ecco le parole del portiere bosniaco, che prende il posto di Pepe Reina finito in prestito all’Aston Villa. “Molto felice di entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di allenarmi con i miei nuovi compagni ed aiutare il club ad ottenere successi. Forza Milan!”