Simic: “Ibra? Dipende quale sarà il progetto del Milan”

Dopo aver omaggiato l’Italia Stefan Simic ha parlato della situazione attuale del Diavolo e in particolare del caso mediatico del momento, ovvero rinnovo sì, rinnovo no con Zlatan Ibrahimovic.

“Ibra ha avuto un grande impatto. E’ uno dei migliori nella storia del calcio, è una leggenda”, ha affermato il croato a Milan News. “A prescindere da quello che dà in campo, già averlo all’interno del club dà una motivazione in più e una mano nel capire cosa fare per poter uscire dalla situazione attuale in cui si trova”.

“Bisogna vedere cosa vuol fare”, ha proseguito. “Se ha ancora la voglia di sempre di giocare e poi è necessario capire cosa desidera la società. Magari vogliono solo giocatori giovani e allora, in quel caso, non avrebbe senso puntare su di lui nonostante l’importanza che ha. Oppure ancora, per fare un altro esempio, preferiscono dargli un ruolo diverso”.