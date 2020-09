Si comincia col piede e la testa giusti (quelli di Ibra): l’analisi post Milan 2-0 Bologna

L'analisi post Milan 2-0 Bologna

MILANO – Il Milan ha battuto 2 a 0 il Bologna nella sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A; a segno, con una doppietta tra 35esimo e 50esimo (su rigore), Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri si portano, dunque, a 3 punti in classifica.

Breve cronaca

Pioli conferma il 4-2-3-1 visto già contro lo Shamrock Rovers, con il ritorno di Rebic esterno alto a sinistra al posto di Saelemaekers, affrontando a specchio il Bologna di Mihajlovic, schierato con il tridente Orsolini-Soriano-Barrow dietro Palacio.

I primi minuti sono a favore dei felsinei, quando Soriano tira senza inquadrare la porta di un soffio. Poi, superato un avvio aggressivo degli avversari, prendono in mano il gioco e vanno vicini al vantaggio: al 12′ grande giocata di Ibrahimović ma il suo mancino (deviato) lambisce il palo; al 14′ il diagonale di Çalhanoğlu dal limite termina di poco a lato. Le occasioni aumentano, diventando ancora più limpide: al 26′ Gabbia gira in maniera imprecisa in piena area una palla messa in mezzo da Rebić; al 28′ Bennacer manda alto quasi a porta vuota dopo la respinta corta di Skorupski. È nell’aria il gol, e arriva al 35′: dal cross preciso di Hernández, Ibra stacca imperioso e segna di testa all’angolino. Duplice fischio.

Zlatan protagonista anche in avvio di ripresa: al 46′, su assist di Saelemaekers, “spara” troppo addosso a Skorupski; soprattutto al 51′ firma il raddoppio su rigore, conquistato da Bennacer (fallo di Soriano), con un piatto destro all’incrocio dal dischetto. Sempre Ibrahimović, al 63′ si divora la possibile tripletta – servito da Çalhanoğlu – saltando il portiere e calciando sopra la traversa. Diavolo che non si ferma, anzi continua ad attaccare: al 76′ Hernández si coordina e lascia partire un sinistro potente dalla distanza, vola e salva Skorupski. Nel finale sale in cattedra Gigio, parate decisive su Skov Olsen e Sansone. All’87’ i rossoblù, in mischia, colpiscono il palo con Santander. All’88’ Dijks viene espulso (doppia ammonizione). Triplice fischio.

Il commento e l’analisi

Era importantissimo cominciare bene, era importantissimo vincere e, magari, anche convincere. Il Milan è riuscito a raggiungere tutti e tre gli obiettivi prefissati: il 2 a 0 sul Bologna permette ai rossoneri di cominciare con il piede giusto, sorridendo alla prima di campionato e guardando con fiducia alle prossime gare. La squadra, infatti, viaggia su quelle certezze già viste nel post lockdown. Ibrahimovic è il totem assoluto di una formazione che ha diverse soluzioni: da Kjaer colonna portante della difesa, al treno Theo Hernandez, alla mediana complementare Kessie-Bennacer, alla forza tecnica di Rebic e Calhanoglu. Menzione di merito per l’ottimo Calabria. Da rivedere Castillejo.

Il gioco c’è, la mentalità si vede, le vittorie portano fiducia ed entusiasmo. Ora sotto con il Bodo Glimt, poi con Crotone e Spezia tra il possibile playoff di Europa League e prima della sosta. Servirà cominciare bene, vincere e, magari, anche convincere.