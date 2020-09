Shamrock-Milan, il migliore in campo: tutto passa da Calhanoglu

Shamrock-Milan, il migliore in campo è Calhanoglu

MILANO – Il migliore in campo della sfida tra Shamrock Rovers e Milan, valida per il secondo turno preliminare di Europa League, è Hakan Calhanoglu. Il 10 turco ha sia fornito l’assist (splendido) per il goal di Ibrahimovic che siglato il goal del definitivo 0-2 con un bel pallone piazzato all’angolino. Prestazione ottima, in generale, per il trequartista che ha di fatto ripreso da dove aveva lasciato. Ottimo il feeling con Ibrahimovic.