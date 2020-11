I precedenti della sfida tra Milan ed Hellas Verona

MILANO – La sfida tra Milan ed Hellas Verona sarà il posticipo della settima giornata di Serie A. Dei 29 incontri fino ad ora, il Milan ne ha vinti di 17, con 12 pareggi e, come detto, 0 vittorie per i veneti. Il Milan ha inoltre segnato 50 gol in questa sfida, mentre gli scaligeri 20.

L’ultimo incrocio tuttavia terminò 1-1, con gol del vantaggio di Faraoni e pareggio di Calhanoglu.