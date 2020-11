Dove vedere in TV Milan-Hellas Verona

MILANO – Come riportato da goal.com, sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo domenicale serale Milan-Verona, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In telecronaca Compagnoni e Ambrosini.