Senza carattere (e qualità) si viene umiliati: l’analisi post Atalanta-Milan

L’analisi post Atalanta-Milan

MILANO – Un 5 a 0 è difficilmente commentabile, specialmente se subito da una squadra gloriosa e prestigiosa (ai limiti del decaduta) come il Milan. Al di là del blasone dei rossoneri, ci sono comunque da fare delle considerazioni “da campo”. La sconfitta in quel di Bergamo poteva anche essere preventivabile, dato il momento di forma straordinario dell’Atalanta, condito da un entusiasmo fuori dal comune, e il misto tra fiducia e poca speranza diffuso tra i rossoneri.

SENZA CARATTERE – Piccola provocazione: il Milan avrebbe la qualità tecnico-tattica per battere l’Atalanta? La risposta è sì, considerando il valore (sulla carta) dei calciatori scesi in campo e, dettaglio non trascurabile, quello del monte ingaggi. Conseguenza chiara: non si possono vincere le partite se non entri in campo per vincerle. Ieri a Bergamo, infatti, non si è solo consumata una clamorosa sconfitta, ma una indegna umiliazione del milanismo: tutti i giocatori (Donnarumma a parte) sono entrati in campo già con la testa alle vacanze, passeggiando per il campo senza ribattere colpo su colpo all’intensità dell’Atalanta, nonostante Pioli avesse richiamato quest’aspetto nella conferenza stampa della vigilia.

I NOMI – Un Conti irriso dagli avversari, un Musacchio sempre perennemente posizionato e mai deciso negli interventi, un Kessie tecnicamente indescrivibile e poco combattivo (vedi rincorsa in surplasse sul goal di Gomez), il trio Suso-Calhanoglu-Bonaventura ai limiti della sopportazione: questi non sono calciatori da Milan, non per le loro qualità tecniche s'intende, ma per la voglia di combattere.