MILANO – Alexis Saelemaekers aveva fatto preoccupare tutti i tifosi del Milan dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga per un’infiammazione al pube. Ma arrivano buone notizie per Pioli: il classe ’99 ha già recuperato dal fastidio e oggi si è allenato a Milanello con il resto della squadra e non dovrà saltare la sfida contro il Napoli di domenica sera.