S. Inzaghi: “Covid? Penso che il governo sappia muoversi meglio”

MILANO – Durante la conferenza stampa prepartita, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commento l'emergenza sanitaria legata al Covid-19, che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere il calcio. Ecco le sue parole: "La previsioni dicevano che con l'autunno ci sarebbe stata un'impennata dei casi e così è stato. Penso anche che rispetto a febbraio-marzo le autorità sanitarie e il governo sappiano muoversi meglio, avevano preventivato questa cosa. Bisogna stare tranquilli, cercare di prendere le precauzioni necessarie, spero possa andare tutto bene".