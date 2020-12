Romagnoli: “Speriamo di riavere presto i tifosi allo stadio”. E sul contratto…

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il capitano del Milan Alessio Romagnoli. Il portodanzese ha rilasciato all’emittente satellitare un’intervista a 360 gradi dove ha parlato del primo in classifica, del gruppo Milan, del suo futuro. L’ex Roma e Sampdoria ha parlato anche dei tifosi rossoneri che l’altro giorno hanno sfilato in corteo dopo l’incredibile vittoria del gruppo di Stefano Pioli sulla Lazio di Simone Inzaghi arrivato all’ultimo secondo grazie all’incredibile colpo di testa di Theo Hernandez che ha battuto l’ex giocatore rossonero Pepe Reina. Ecco allora l’intervista completa del capitano del Milan all’emittente satellitare, andata in onda il 24 sera, il giorno della vigilia:

UN NATALE AL DIVERSO – “Gli altri Natali sono stati un po’ più sofferenti, ma dallo scorso sono cambiate tante cose“.

SUL GRUPPO DEL MILAN – “Gli acquisti che sono arrivati a gennaio ci hanno dato una grossa mano, partita dopo partita abbiamo acquisito sempre più consapevolezza“.

OBIETTIVI STAGIONALI – “Ogni partita va giocata, ci sono tante squadre forti. Siamo una squadra giovane con tante idee, l’importante è continuare così e migliorarsi”.

SUL TECNICO DEI ROSSONERI STEFANO PIOLI – “Il mister dall’inizio è stato bravissimo a fare leva sul gruppo. Eravamo un po’ separati, diciamo così, lui è stato bravissimo a ricompattare tutti, poi sono arrivati i risultati“.

SUI RUMORS DELL’ADDIO DI STEFANO PIOLI IN ESTATE – “Pensavo a giocare, speravo potesse rimanere”.

IL CORTEO DELLA TIFOSERIA ROSSONERA – “I tifosi sono la nostra forza anche se non possono entrare allo stadio. Un grandissimo ringraziamento a loro, speriamo di poterli riavere al più presto allo stadio”.

IL FUTURO DEL CAPITANO – “Spero di farne altre 200 col Milan. Il rinnovo? Dovete chiederlo alla dirigenza, ho un contratto fino al 2022, è ancora lunga, vedremo”.

