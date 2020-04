Romagnoli in controtendenza: presto il rinnovo con il Milan

Milan, le ultime su Romagnoli

MILANO – La tendenza dominante è quella dell’addio: si parla dei saluti, a fine stagione, di Ibrahimovic e di Donnarumma, di Kjaer, Begovic, Bonaventura e Biglia, e, almeno fino ad ora, non si è mai parlato di chi dovrebbe restare.

Ancora una volta (così come accaduto nella tribolata estate di due anni fa) Alessio Romagnoli è pronto a dire sì al Milan, nonostante l’ennesima rivoluzione dirigenziale alle porte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il 13 rossonero ha un contratto fino al 2022, ma i vertici di via Aldo Rossi vogliono affrontare la questione in maniera tempestiva. Le sensazioni sono positive: la società non vuole un nuovo caso e il capitano ha tutta l’intenzione di prolungare ancora la sua avventura con la fascia che fu sul braccio di Baresi e Paolo Maldini, restando vicino all’attuale ingaggio di 3.5 milioni di euro all’anno. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

