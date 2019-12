Romagnoli: “Capitano? Percorso complesso, quando arrivai al Milan…”

Milan, parla Romagnoli

MILANO – Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, si è così espresso alla festa di Natale del settore giovanile rossonero: “E’ stato un percorso lungo e complesso. L’anno scorso era il quarto anno al Milan. Mancava una figura che potesse ricoprire questo ruolo e non potevo che accettare”.

L’ARRIVO AL MILAN – “Per me è stato emozionante. È stata una bella sfida. Devo ringraziare Berlusconi, Galliani e Mihajlovic che mi hanno voluto fortemente nonostante i 20 anni. È una delle squadre più titolate e tutti i giocatori vorrebbero indossare una maglia così gloriosa”.

SUL PAREGGIO COL SASSUOLO: “Noi speravamo in un risultato diverso, speravamo di vincere, dobbiamo migliorare come stiamo facendo poi si vedrà a fine anno”.

SULLA FASCIA: “Essere il capitano di una società così gloriosa è un onore per me, sono molto felice di esserlo, cercherò di dare me stesso per aiutare il gruppo ad inseguire i traguardi”.

SU ATALANTA-MILAN: “Il Milan ha l’obbligo di vincere ogni partita, l’Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta”.

SUL VALORE DELLA ROSA: "Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell'aiuto a noi stessi, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l'inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile".