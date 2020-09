Rolando Bianchi sicuro: “Ibrahimovic ha cambiato il Milan. Nessuno inciderà come lui”

MILANO – L’ex attaccante di Lazio e Reggina, Rolando Bianchi è intervenuto a Sky Sport, dove ha parlato di come influirà Ibrahimovic sul Milan. Ecco le sue parole: “Ibra, Morata o Vidal? Ibrahimovic ha avuto la capacità di cambiare completamente la squadra. Senza Ibra il Milan era in difficoltà, con Ibra ha preso coraggio e ha cambiato completamente il modo di giocare. Ha influenzato tutto l’ambiente. Gli altri giocatori difficilmente riusciranno ad incidere come ha fatto lo svedese”.