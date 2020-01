Rodriguez-Fenerbahçe: ecco perchè non arriva l’ufficialità

MILANO – Ricardo Rodriguez attende con ansia di passare al Fenerbahce. Il trasferimento è stato bloccato dalla Federazione turca per ragioni di FFP, l’inizio della prossima settimana può diventare decisiva. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, l’affare per ora resta in stand by. Rodriguez comunque aspetterà il Fenerbahce e gli sviluppi della vicenda, perché crede nel progetto turco. Nel frattempo però, il PSV resta alla finestra, pronto ad approfittare di una situazione che sembrava ormai chiara.