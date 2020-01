Ricardo Rodriguez al PSV, il Milan d’accordo sulla formula: le cifre

Ricardo Rodriguez al PSV, le ultime

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan e PSV Eindhoven sono sempre più vicini a trovare l'intesa per il trasferimento in Olanda di Ricardo Rodriguez; dopo l'incontro tra le parti di ieri a Casa Milan, il terzino dovrebbe trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro.