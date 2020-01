Milan, Suso ha chiesto la cessione

MILANO – Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbero stati attimi di tensione a Casa Milan tra Suso e la dirigenza rossonera. Lo spagnolo, infatti, vuole andar via, il Milan non intende regalarlo, ma punta a una plusvalenza per aggiustare i suoi conti. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live