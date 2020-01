Retroscena Paquetà, in ospedale dopo Milan-Udinese: il motivo

Milan, retroscena Paquetà

MILANO – Secondo le indiscrezioni di alcuni media brasiliani, riportate questa mattina dal Corriere della Sera, Lucas Paquetà sta vivendo un momento davvero difficile a Milano. Domenica scorsa, in panchina, nel lunch match vinto contro l’Udinese, il 39 rossonero ha avuto un malessere e, dopo il match, è stato controllato prima nella sala medica di San Siro, poi in una clinica; nessun problema cardiaco, solo ansia e stress. A Milano, però, il brasiliano non si è integrato: non ha amici, non socializza con nessuno ed è molto triste. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live